В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева

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В завершение рабочего дня в 63-м регионе 28 января Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сообщает Сова.

Руководитель региона поблагодарил главу государства от имени ветеранов за решение объявить 2025-й Годом защитника Отечества:

- Очень много поступило к нам обращений в развитие этого решения и мы принимаем региональные меры дополнительные здесь, чтобы и 80-летие нашей Великой Победы, а самое главное - поддержка наших ребят - участников специальной военной операции здесь, в Самарской области, была еще шире.

Отдельно Вячеслав Федорищев доложил Владимиру Путину о развитии Тольятти:

- Вы очень много внимания уделяли в последнее время развитию автопрома, АВТОВАЗа. Сегодня провели федеральное совещание по развитию беспилотной отрасли, спасибо, что Вы приняли решение провести его здесь.

Губернатор доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Самарской области. Президент акцентировал внимание прежде всего на вопросах социального развития, здравоохранения, образования. Так, в регионе благодаря президентским решениям появятся две новые больницы - в Самаре и Тольятти.

- Мы сейчас их проектируем, с Правительством России прорабатываем максимально оптимальную потребность с точки зрения нашего здравоохранения, - доложил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев сообщил о планах по строительству школ.

- В развитие национальных проектов, которые Вы поддержали, мы приняли решение за 5 лет создать 20 новых школ в Самарской области. Это решение, вынужденное во многом, потому что многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры, - пояснил он. - В частности, в Тольятти мы сейчас достраиваем две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет, а в целом в регионе это 20 новых школ. Это благодаря вашей поддержке. И, конечно же, здесь это только тот минимум, который мы выполним. А дальше будем смотреть на развитие.



После завершения встречи губернатор написал в своем телеграм-канале:

- От имени всех жителей региона благодарю Президента за поддержку. Все задачи будут выполнены.

Напомним, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самарскую область. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым Президент посетил АВТОВАЗ, научно-производственный центр беспилотных авиасистем, провел федеральное совещание по развитию БАС.