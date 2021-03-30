В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову

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В регионе сформировался высокий уровень доверия к Президенту России Владимиру Путину и главе Самарской области Дмитрию Азарову. Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.

Респонденты выразили высокий уровень социального самочувствия, а также достаточную поддержку региональной и федеральной власти.

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский:

- Половина опрошенных жителей 63 региона довольна положением дел в Самарской области. Высокие цифры связаны в том числе с поддержкой и одобрением деятельности Президента России Владимира Путина губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Если говорить про рейтинг политических партий региона, то он совпадает в целом с российским. При этом достаточно высокий потенциал у партий власти в регионе: 55 % опрошенных допускают голосование за партию "Единая Россия".

Подводя итог, Виктор Потуремский отметил, что такие данные соцопроса, сделанные по итогам трудного 2020-го и на начало 2021 года, показывают, что "власти региона и страны работают, безусловно, эффективно".