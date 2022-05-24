В Самарской области разрешили электронные выборы губернатора и депутатов

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Во вторник, 24 мая, Самарская губернская дума приняла поправки в несколько законов, которые касаются проведения выборов депутатов регионального и муниципального уровня, а также губернатора. Решение было не единогласным.

Согласно представленным документам, возможность применения на выборах депутатов и губернатора дистанционного электронного голосования решили ввести, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. И речь не идет о том, что такой формат будут применять во время каждой процедуры, пишет 63.ру.

— Проводить электронные выборы можно будет по решению Избирательной комиссии Самарской области, согласованному с Центральной избирательной комиссией России. Использовать для этого будут ГАС «Выборы» и иные государственные информационные (в том числе региональные) системы, — указано в законопроектах.

Представители КПРФ выступили с критикой предложения:

— Система электронного голосования показала свою несостоятельность, не подконтрольность наблюдателям. Процедуру испытывали в Москве. Выборы будут непрозрачными при выборе такого формата.

Однако против законопроектов никто не проголосовал. Их приняли большинством голосов. 12 депутатов воздержались.

Электронный формат голосования на выборах опробовали в России во время пандемии коронавируса. Вероятно, применять его будут при аналогичных обстоятельствах.