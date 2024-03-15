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В Самарской области продолжают работу международные наблюдатели и эксперты. Они знакомятся с работой участковых избирательных комиссий. За три дня зарубежные специалисты посетят избирательные участки в Самаре, Тольятти и Жигулевске.

В регион с рабочим визитом прибыли представители США, Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Алжира и Парагвая.



15 марта, в первый день голосования они посетили ряд избирательных участков в Самаре и региональную Избирательную комиссию, где обсудили вопросы подготовки к выборам, оснащение помещений для голосования, и доступные формы голосования, а также многие другие вопросы.



Впечатлениями об организации выборного процесса зарубежные коллеги поделились на брифинге в Центре общественного наблюдения.

- Это мой седьмой приезд в Россию с целью наблюдения за выборами, - сказал председатель общественной организации Institute for Progress Through Law эксперт Клайн Престон. - И, если честно, - это даже немного скучно, потому что здесь всегда стандартно прозрачно, и каждый избирательный участок похож на другой. Нет никаких сюрпризов, это надежная и уверенная система.

Эксперт из Болгарии - главный редактор журнала по безопасности и геополитике Елисавета Светославова Камбурова, прежде чем дать оценку увиденному, призналась, что очень рада побывать в Самаре - священном городе для всех болгар.



- Я выражаю самарцам признательность болгарского народа за свободу, - сказала она.



Говоря о выборном процессе, Елисавета призналась, что ее поразил тот факт, что уже к 8:00 утра явка на участках была "довольно солидной".



- Это очень радует и подтверждает, что российскому народу не безразличная его судьба, - отметила эксперт.



- Атмосфера была создана максимально приятная, спокойная, мы не наблюдали никаких нарушений на местах, весь процесс проходит кристально чисто, понятно и все очень четко, - отметил по итогам посещения избирательных участков эксперт Махин Бенитес де Бенитес.



- Более 200 экспертов прибыли в Россию, чтобы наблюдать за выборами и несмотря на санкции, которые были наложены на них, и угрозы, они приехали, чтобы наблюдать, посмотреть, так ли это или не так, как показывает западная пресса. И мы все видели сегодня, что выборы - это праздник для русского народа, и что участвуют тут все так, как они хотят. Стоит отметить свободное участие в выборах и то, что нет никакого давления, что свидетельствует о том, что Россия - демократическая страна, - подчеркнула эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко.



- В Европе, на Западе могут сколько угодно говорить о том, что эти выборы срежиссированы, но это не соответствует действительности. На каждом участке, где мы сегодня побывали, мы видели, с какой приверженностью люди относятся к исполнению своей работы. И хочу отметить прозрачность в прямом и переносном смысле этих выборов. И прозрачные урны на избирательных участках – это не только физический объект, это еще и важный символ, - отметил эксперт из США Стивен Гил.

Источник: sovainfo.ru

Фото: Дмитрий Бурлаков