В Самарской области при заключении контракта с Минобороны РФ с 1 января будет выплачено единовременно 3,6 млн рублей

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Сегодня в региональном Правительстве состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Руководитель области сообщил о введении новой региональной единовременной выплаты в размере 3,6 млн рублей, для всех заключивших контракт с Министерством Обороны Российской Федерации с 1 января до 1 февраля 2025 года.

«Мы хотим пригласить всех жителей Российской Федерации, которые приняли решение для себя пойти на службу по контракту, делать это вместе с самарскими подразделениями», – сказал Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев. Это все дополнительно к тому, что предусмотрено по линии Минобороны.

На совещании Вячеслав Федорищев озвучил еще одно решение. В преддверии 80-летия Победы каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в Самарской области, выплатят по 1 млн рублей.

«Сделать это необходимо так, чтобы семья, в случае, если необходимо какое-то сопровождение, правильно этим небольшим фондом могла распорядиться», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также предусмотрены меры по дополнительному медицинскому обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны. Губернатор подчеркнул, что по приравненным категориям: труженикам тыла и детям войны, также необходимо выработать подход.

«Забота о наших ветеранах, защитниках Отечества нынешних дней – это не часть подготовки к предстоящему празднику. Это наша повседневная работа», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области