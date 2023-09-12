В Самарской области подвели итоги выборов губернатора

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На минувшей неделе жители Самарской области определили вектор развития региона на ближайшие пять лет. Во вторник, 12 сентября, на заседании Избирательной комиссии Самарской области был подписан итоговый протокол выборов губернатора. Они признаны состоявшимися и действительными. Победу одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров.

В течение трех дней, с 8 по 10 сентября, на территории губернии работали 1767 участковых избирательных комиссий. К людям, которые по состоянию здоровья не могли добраться до своего избирательного участка, представители УИК выезжали на дом.

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев отметил высокую явку избирателей, которая составила 53,79%. Свои голоса за кандидатов отдали 1 296 989 человек.

Большинство из них поддержали действующего губернатора. Дмитрий Азаров победил с результатом 83,83% – это 1 086 187 голосов избирателей. Таким образом, выборы завершились уже в первом туре.

6,73%, или 87 252 голоса, набрал коммунист Алексей Лескин. 4,28% избирателей - 55 514 человек - проголосовали за лидера фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александра Степанова.

Кандидата от "Справедливой России" Михаила Маряхина поддержали 1,75% избирателей - 22 635 жителей региона. 1,74%, или 22 535 голосов, избирателей получил представитель "Новых людей" Сергей Пухаев.

В Тольятти и Сызрани в Единый день голосования выбирали депутатов городских дум. Подсчет голосов еще продолжается. По предварительным данным, в Тольятти в голосовании приняли участие 158 789 избирателей – явка составила 30,29%. В Сызрани свой выбор сделали 54 515 человек – это 44,6% жителей, имеющих право голоса.

В целом, по словам Вадима Михеева, общая явка на дополнительных выборах депутатов представительных органов в муниципалитетах Самарской области по одномандатным избирательным округам составила 40,35%.

Вадим Михеев поблагодарил за сотрудничество уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгу Гальцову, которая принимала активное участие в общественном наблюдении за ходом голосования. В самом начале избирательной кампании было подписано соглашение о взаимодействии между облизбиркомом, аппаратом уполномоченного по правам человека и областной Общественной палатой.

- Выборы, которые являются судьбоносными для Самарской области, проходили под строгим контролем наблюдателей. Каждый, у кого возникали вопросы, мог обратиться к нам, - отметила Ольга Гальцова. - Хочу поблагодарить вас за совместную работу. Только так можно дальше двигаться вперед и только так можно начинать новую подготовку к следующей выборной кампании. Я уверена, что мы так же будем демонстрировать взаимопонимание и солидарность в реализации избирательных прав граждан, - заявила она.

Источник: СОВА

Фото: Дмитрий Бурлаков