В Самарской области поддержали старт масштабного проекта «Всё для Победы»

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В России запустили проект сбора средств на поддержку воинских подразделений ЛДНР. Его цель — объединить усилия военкоров, блогеров и всех неравнодушных россиян, которые самостоятельно организуют сбор средств для помощи бойцам.

«Проект «Всё для Победы!» призван централизовать разрозненные сборы, которые ведутся по всей стране, - говорит руководитель исполкома отделения ОНФ Самарской области Владимир Марин. - Это ускорит и упростит логистику, всё необходимое будет поступать в пункты сбора ОНФ во всех регионах страны, а затем отправляться точно адресатам. Очень важно, что проект позволит исключить деятельность мошенников, которые организуют сбор средств якобы на помощь бойцам Донбасса. Народный фронт как президентское движение и одна из крупнейших общественных организаций в стране берет на себя организацию сбора гуманитарной помощи, чтобы закрыть реальные потребности воинских подразделений ЛДНР».

Как показывает практика, бойцам на передовой часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квадрокоптеры, пауэрбанки, медикаменты и многое другое. Посмотреть, какая именно помощь необходима, можно на специальном портале https://pobeda.onf.ru/. Здесь же можно и отправить пожертвования любым удобным способом – на счет или по СМС. Сам портал является гарантией, что все собранные деньги пойдут именно на нужды освободителей Донбасса.

«Эта помощь пойдет бойцам ДНР, ЛНР, нашим бойцам, нашим братьям, сыновьям, - отмечает член регионального штаба ОНФ Самарской области Родион Светличнов. - Недавно принимал участие в гуманитарном конвое. Мы отвезли нашим бойцам помощь. Ту небольшую помощь, которая скрасит им пребывание вдалеке от Родины, от семей. У нашей армии, к счастью, достаточное снабжение. Но то, что приносят люди, это участие, это гражданский долг многих, кто хочет себя как-то считать сопричастным к специальной военной операции. Каждый желающий может сделать посильный вклад или принести вещи, которые он считает нужным, оборудование. Это можно сделать по адресу Волжский проспект, 19 в офис Народного фронта».

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех регионах страны. Ежедневно тут ждут неравнодушных граждан. Адреса пунктов в каждом регионе также указаны на портале проекта «Все для Победы».

Фото: скриншот видео