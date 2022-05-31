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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области озвучили итоги предварительного голосования

31 мая 2022 18:27
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Предварительное голосование – очень важное и ответственное для «Единой России» мероприятие.

30 мая региональный оргкомитет «Единой России» под председательством секретаря Самарского регионального отделения партии, губернатора Дмитрия Азарова утвердил итоги предварительного голосования.

Предварительное голосование – очень важное и ответственное для «Единой России» мероприятие. Оно проводилось в Самарской области, как и по всей стране, с 23 по 29 мая включительно в онлайн-формате на сайте pg.er.ru.

Региональный оргкомитет по предварительному голосованию оценил все проходившие в рамках праймериз процедуры, отметил работу кандидатов и  регионального отделения. Основным вопросом стало подведение итогов предварительного голосования за кандидатов довыборы в Самарскую губернскую думу по избирательному округу № 14.

Округ № 14 включает в себя четыре муниципальных района – Красноярский, Сергиевский, Елховский, Кошкинский. Мандат по нему освободился после того, как выбранный в сентябре 2021 года депутат регионального парламента Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федераций в качестве сенатора.

На место депутата округа претендовали студентка и волонтер Виктория Замятина, руководитель Управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин, директор Губернского техникума Кошкинского микрорайона Алексей Козлов, волонтер и заместитель руководителя Центра молодежных инициатив в поселке Суходол Илья Малев.

Наибольшее число голосов по округу набрал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов, за него проголосовало 7913 человек из 9325 голосовавших.

Отметим, что принять в участие в голосовании могли только те жители региона, которые прошли процедуру верификации на сайте Госуслуг и проживают в округе № 14.  

Михаил Смирнов поблагодарил Самарское региональное отделение «Единой России» за высокоорганизованную технологичную процедуру голосования и тех жителей области, кто поддержал его кандидатуру. В своей работе он планирует остановиться на тех проблемных вопросах, которые являются наиболее актуальными – проблеме ЖКХ, ремонте и строительстве дорог, здравоохранения. Одной из основных тем в работе претендента на место депутата регионального парламента будет социальная догазификация.

«Работы предстоит много, но я лично и мои коллеги готовы с максимальной самоотдачей готовы пройти путь предстоящей избирательной кампании», - отметил Михаил Смирнов.

Дмитрий Азаров пожелал коллеге успехов на выборах.

 «Это серьезное испытание.  В этот ответственный период, в котором находится вся страна и наш регион, возрастает и уровень политической конкуренции, и интерес людей к формированию органов власти. Желаю вам успехов, надеюсь, что замечания и советы коллег помогут вам правильно сформировать избирательную кампанию», - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии.

«Самое главное – это встречи с людьми. Чем больше вы сможете переговорить со своими избирателями, тем увереннее вы сможете сформировать и избирательную программу, и в дальнейшем решать те проблемы, которые будут поступать, заручитесь поддержкой избирателей. Другого рецепта нет – активность, внимание к людям, постоянный контакт по всем текущим проблемам», - посоветовал кандидату в депутаты Дмитрий Азаров.  

Региональный оргкомитет рекомендовал кандидатуру Михаила Смирнова в кандидаты от партии «Единая Россия» в региональный парламент.

Напомним, что проголосовать на дополнительных выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 можно будет в Единый день голосования 11 сентября, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:     пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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