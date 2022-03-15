В Самарской области ожидается существенный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам в 2022 году

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В начале марта Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников IT-отрасли. В их числе – возмещение компаниям расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке. О необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки отрасли говорилось 10 марта на встрече IT-сообщества региона с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 года получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту.

В 2022 году эксперты ожидают значительный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам региона. Способствовать этому будут не только озвученные меры поддержки, но и существенно расширенный в 2021 году перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения в 2020 году было 26 позиций). Впрочем, интерес к IT-ипотеке может вырасти и за счет изменений в законодательные акты, которые были подготовлены департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с IT-компаниями региона.

«Одно из самых значительных изменений, которое, как мы ожидаем, скоро должно вступить в силу, это участие в программе льготного ипотечного кредитования тех IT-специалистов, кто приобретает жилье на этапе долевого строительства. Все эти меры поддержки, в первую очередь, являются инструментом мотивации для самарских IT-компаний, которые позволят удерживать на местах специалистов», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев.

По предварительным подсчетам, около 30 молодых специалистов уже готовы воспользоваться этой льготой, а после вступления в силу изменений и новых мер поддержки, озвученных Президентом, желающих может стать еще больше, – рассказали в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.

Молодой IT-специалист компании Haulmont Мария Сухова – одна из счастливых обладателей льготной ипотеки, которой уже удалось вернуть больше 100 тысяч рублей по уплаченным процентам.

«Было очень приятно узнать, что я подхожу под условия программы. Сам сбор документов был не таким уж долгим и сложным. В моем случае все прошло как по маслу», – радуется Мария Сухова. Ее коллега – Евгений Захарченко – два года назад тоже стал счастливым обладателем квартиры в ипотеку. А уже через год часть кредита удалось погасить благодаря региональной поддержке.

«Конечно, это очень помогло, тем более что в первые годы процент по ипотеке достаточно высокий, поэтому и компенсация получается хорошая», – сообщил Евгений Захарченко.

«Эта мера поддержки молодых IT-специалистов позволяет нашим сотрудникам оставаться на территории Самарской области, не покидать регион. Это сегодня особенно важно. Они чувствуют заботу, внимание со стороны как работодателя, так и региональных властей, – сообщил генеральный директор компании Haulmont Александр Зоткин.

Напомним, в Самарской области действует программа «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года» и Порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам. Для получения денежной выплаты необходимо представить пакет документов в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика.

Фото: правительство СО