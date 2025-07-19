В Самарской области назначили нового главу администрации губернатора

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В правительстве Самарской области произошла рокировка. О кадровых перестановках рассказал глава региона Вячеслав Федорищев:

«Администрацию губернатора возглавит Антон Емельяненко. Поставил четкий KPI — оптимизировать госаппарат, но не ради сокращений, а ради качества».

Дмитрий Яковлев, который раньше занимал эту должность в статусе вице-губернатора, займется проектами в сфере строительства и спорта. На его плечи ляжет подготовка к международному форуму «Россия — спортивная держава». Это мероприятие пройдет в Самаре в ноябре.

Антон Емельяненко, как и Вячеслав Федорищев, родился в Ростовской области, а потом вместе с нынешним главой 63-го региона работал в тульском правительстве. Там Антон Емельяненко был министром экономического развития, пишет 63.ру.