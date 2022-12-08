В Самарской области дан старт региональной акции «Коробка новогоднего счастья»

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Акция «Коробка новогоднего счастья» стала уже ежегодной доброй традицией в самарском регионе. Основной посыл акции - создание ощущения чуда и внимания к деткам, находящихся на лечении на Новый Год. В этом году также подарки будут вручены еще и детям военнослужащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, кто принимает участие в СВО.

150 больших боксов будут установлены в местных отделениях партии «Единая Россия», наполнены подарками и переданы детям.

«Коробка Новогоднего Счастья» - это уникальная возможность для каждого из нас подарить Новый Год детям, чтобы Праздник остался навсегда в их сердцах», - призвал жителей региона принять участие организатор акции, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Акцию поддержали министр здравоохранения региона Армен Бенян, министр социальной и демографической политики Самарской области Регина Воробьева.

«Не бывает много добра и не бывает много добрых дел. Поэтому давайте поддержим эту акцию и проведём её на том же высоком уровне, как мы всегда проводили. У нас увеличивается охват тех категорий, которые мы так же должны согреть своим теплом и своим вниманием. Несомненно, это семьи наших мобилизованных бойцов, поэтому я всех призываю к активному участию», - обратилась к жителям губернии и партийцам заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марина.Сидухина.

«Коробки новогоднего счастья» уже установлены для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в Администрациях и местных отделениях Партии. Заполненные «счастливые коробки» будут доставлены адресатам и переданы в медицинские учреждения в последних числах декабря и первых числах января 2023 года. Любой желающий может обратиться в местное отделение Партии «Единая россия» и стать участником акции.