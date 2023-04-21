В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья

139

Идею о запуске проекта регионального народного проекта «Из Самары с любовью» обсудили на первом заседании Общественного совета партийного проекта в Самарской области. Инициативу «Единой России» поддержали в Союзе женщин Самарской области.

17 апреля 2023 года дан старт конкурсу «Лукошко семейных рецептов» по изготовлению варенья на основе яблок.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого достаточно заполнить форму участника, указать свои данные, способ связи и записать рецепт, перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6437ee0384227c042113352f.

Победители конкурса «Лукошко семейных рецептов» получат в подарок саженцы яблонь от ведущих самарских плодопитомников, а самые интересные идеи войдут в сборник самарских рецептов яблочного варенья «Из Самары с любовью».

Отметим, что изготовленное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано «Из Самары - с любовью!» нашим бойцам, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временных переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.

«Почему именно яблоки? Ведь они по очертанию похожи на сердце, как и Самарская область на карте страны. Яблоки - настоящий кладезь витаминов, отличный источник железа и калия, а яблочное варенье - это самое солнечное напоминание о лете, о цветущих садах и тёплых солнечных лучиках», - уверены активистки «Женского движения Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"