С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления

15 сентября 2025 15:13
48
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.

В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления. С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа, а уже с завтрашнего дня они будут приняты в штат администрации города Самара и назначены главами администраций его территориальных органов. Это связано с переходом на одноуровневую систему организации управления городским округом. 

«В Самаре разработана процедура преобразования районов в подразделения городской администрации, соответствующая требованиям федерального и областного законодательства. С сегодняшнего дня девять внутригородских районов, которые до этого 10 лет существовали в статусе самостоятельных муниципальных образований, вновь стали территориальными органами администрации города Самара. Структуры и штатные расписания утверждены, сотрудники районных администраций продолжат свою работу и будут задействованы в соответствии со своими компетенциями. Как ранее подчеркивал глава нашего города Иван Николаевич Носков, это позволит сформировать четкую и максимально прозрачную систему управления областным центром», – отметил руководитель Аппарата администрации городского округа Самара Владимир Терентьев.

Таким образом, в Самаре полностью отменена двухуровневая система муниципального управления, действовавшая с 2015 года, когда районы города считались отдельными муниципальными образованиями. 

Напомним, 25 марта 2025 года депутатами Самарской Губернской Думы был поддержан и принят закон «О преобразовании городского округа Самара Самарской области», которым Самара была лишена статуса городского округа с внутригородским делением и наделена статусом городского округа.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

 

Теги: Самара

