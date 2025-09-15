48

В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления. С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа, а уже с завтрашнего дня они будут приняты в штат администрации города Самара и назначены главами администраций его территориальных органов. Это связано с переходом на одноуровневую систему организации управления городским округом.



«В Самаре разработана процедура преобразования районов в подразделения городской администрации, соответствующая требованиям федерального и областного законодательства. С сегодняшнего дня девять внутригородских районов, которые до этого 10 лет существовали в статусе самостоятельных муниципальных образований, вновь стали территориальными органами администрации города Самара. Структуры и штатные расписания утверждены, сотрудники районных администраций продолжат свою работу и будут задействованы в соответствии со своими компетенциями. Как ранее подчеркивал глава нашего города Иван Николаевич Носков, это позволит сформировать четкую и максимально прозрачную систему управления областным центром», – отметил руководитель Аппарата администрации городского округа Самара Владимир Терентьев.



Таким образом, в Самаре полностью отменена двухуровневая система муниципального управления, действовавшая с 2015 года, когда районы города считались отдельными муниципальными образованиями.



Напомним, 25 марта 2025 года депутатами Самарской Губернской Думы был поддержан и принят закон «О преобразовании городского округа Самара Самарской области», которым Самара была лишена статуса городского округа с внутригородским делением и наделена статусом городского округа.

Фото: администрация Самары