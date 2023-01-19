В Самаре волонтёры очистили от снега территорию памятника «Жителям блокадного Ленинграда»

Несмотря на морозы, волонтёры МГЕР вышли в Парк Победы, чтобы перед такой памятной для многих датой привести в порядок мемориальный комплекс, посвящённый такому важному событию Великой Отечественной войны. Ребята почистили снег и убрали мусор, а после «снежного десанта» возложили цветы в память о погибших героях-фронтовиках.

Во время Великой Отечественной войны в Самарскую область было эвакуировано около 2 тысяч человек. 1200 воспитанников детских домов были размещены в столице области, а также Сызрани, Богдановке и Пестравке. На сегодняшний день на территории губернии проживает 300 жителей блокадного Ленинграда. Для них эта дата очень важна.

«Ровно 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо и впервые одержали крупную победу нашей армии в 1943 году. Юбилей прорыва блокады мы отмечаем в условиях жёсткого противостояния наших солдат с фашизмом. Поэтому мы решили с молодогвардейцами привести в порядок территорию памятника и почтить память героев, освободивших Ленинград», - отметила руководитель аппарата Самарского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Майорова.

Напомним, что 18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, на долгие 872 дня сковавшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой операции был освобождён сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового перерыва, пришёл первый поезд с «Большой земли».