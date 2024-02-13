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В Самаре внесены изменения в Правила землепользования и застройки

13 февраля 2024 18:40
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При строительстве сооружений должен будет выдерживаться целый ряд требований, сформулированных в ПЗЗ.

Во вторник, 13 февраля, в ходе 53-го заседания гордумы Самары были внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Самара (ПЗЗ). Они связаны с определением границ территорий, для которых предусматривается процедура согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. В обсуждении приняли участие Председатель Думы Самары Алексей Дегтев, глава города Елена Лапушкина, депутаты местного парламента, руководитель Управления главного архитектора Администрации Самары Игорь Галахов, а также руководители профильных департаментов.

1 сентября 2023 года вступило в силу постановление Правительства РФ, утвердившее требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объекта капитального строительства и правила его согласования. Прежде регламент носил рекомендательный характер, но сейчас стал обязательным. В нем прописаны конкретные задачи по урегулированию контроля за градостроительной деятельностью. Благодаря принятию данного документа вводится специальная процедура согласования АГО объектов капитального строительства. Однако согласовывать облик муниципалитеты могут только после внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самары уже прошел общественное обсуждение.

«Необходимость усиленного участия города, городского сообщества в вопросе формирования благоустроенной и эстетически приятной городской среды уже назрел. Поэтому эта процедура, которая предполагает согласование градостроительного облика архитектурных объектов, будет на пользу Самаре. Она позволит поднять стандарт для тех объектов, которые строятся на территории города. И делать это необходимо комиссионно, на основе рассмотрения предложений людьми, которые обладают определенными компетенциями в этом вопросе, и на основе тех конкретных требований, которые понятны и архитекторам, и застройщикам, и все обязаны будут эти требования соблюдать», - пояснил Игорь Галахов.

При строительстве сооружений должен будет выдерживаться целый ряд требований, сформулированных в ПЗЗ. На сегодняшний день регламенты уже прописаны. Они касаются прежде всего композиционных, архитектурно-планировочных решений, инженерного оборудования и строительных материалов, которые будут использоваться. Положения носят абсолютно конкретный, четкий, сформулированный характер. Это было сделано, чтобы заранее ознакомить с регламентами всех заинтересованных лиц. Территория Самары неоднородна с точки зрения застройки. Есть историческая часть города, есть застройки более поздних периодов. В отношении них вводятся специальные подзоны, где требования носят концептуальный характер. Согласно этим требованиям, новые здания не должны контрастировать с существующей застройкой, а должны гармонично вписываться в городскую среду.

Следующий этап – работа над проектом регламента об оказании муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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