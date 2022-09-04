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В Самаре увековечили память росгвардейца

4 сентября 2022 11:08
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В Самаре увековечили память росгвардейца

Мемориальная доска с именем офицера Росгвардии старшего лейтенанта Алексея Блинкова, героически погибшего при выполнении служебно-боевой задачи в ходе специальной военной операции, открыта в самарской школе №95. В памятном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие родственники героя, преподаватели и воспитанники школы, представители городских и муниципальных органов власти, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка.

Открыл митинг начальник управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Для меня крайне символично, что сегодняшнее событие происходит именно в этих стенах. Школа, в которой учился Алексей, носит имя другого бойца войск правопорядка - Героя России Евгения Золотухина. Это значит, что ваше учебное заведение воспитывает в сердцах своих учеников отвагу и мужество. Здесь уважают память своих выпускников, учат любить Родину по-настоящему беззаветно. И мы, уверены, что молодое поколение останется верным этим традициям, которые помогут им, в случае необходимости, не дрогнув встать на защиту нашей Родины, - сказал, в частности, он.

Своими воспоминаниями об Алексее Блинкове поделились педагоги.

- Для Алексея слова Мужество, Доблесть и Честь, написанные на знамени нашего учебного заведения, были не просто словами. Он был очень дисциплинированным, разумным и целеустремленным человеком. И мы сделаем все для того, чтобы наши воспитанники помнили о нем и были достойны этой памяти, - отметила директор учебного заведения Оксана Бурмистрова.

В завершение мероприятия участники почтили память Алексея Блинкова и возложили цветы к мемориальной доске с его именем.

Теги: Росгвардия

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