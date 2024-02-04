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В Самаре торжественно дан старт Года семьи в регионе

4 февраля 2024 19:58
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Также глава региона вручил награды лауреатам фестиваля «Рожденные в сердце России».

В воскресенье, 4 февраля, в Самарском театре оперы и балета им. Д. Шостаковича в рамках гала-концерта IX Губернского фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России» губернатор Дмитрий Азаров торжественно дал старт Году семьи в Самарской области. Также глава региона вручил награды лауреатам фестиваля.

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи и стал естественным продолжением Года педагога и наставника. Глава государства дал старт Году семьи в России на Всероссийском форуме «Родные-любимые». Главным событием форума стала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны. Огонь для «Сердца России» в Москву привезли из Свято-Троицкого монастыря из Мурома – родины Петра и Февронии, история любви которых - одна из почитаемых в России. В Самарскую область этот огонь доставила семья Казаковых, Екатерина и Кирилл Казаковы заключили брак в День Самарской области на выставке «Россия» и приняли участие в открытии семейного форума.

В Самаре огонь будет храниться в Храме в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Чудотворцев, и каждая семья сможет здесь зажечь огонь и для своего домашнего очага.

Приветствуя собравшихся в зале, Дмитрий Азаров отметил: «В своем выступлении Президент отдельно подчеркнул, что Россия - это семья семей, люди разных национальностей, разных народов составляют единство и главное достояние России. Я горд тем, что традиции проживания в мире, согласии, братстве свято хранят семьи Самарской области». Глава региона напомнил о символе семейного очага — сердце России, которое неслучайно стало символом года. «Все мы знаем, что сердце России — это здесь, в Самарской области», -  подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отдельно поприветствовал многодетные семьи Судаковых из Сызрани и Мулялиных из Тольятти. «Жанна Михайловна и Вера Владимировна Указом Президента получили высокое звание «Мать-героиня». Мы горды тем, что такие высокие звания присвоены вам», - обратился он со сцены к матерям.

Особые слова благодарности глава региона адресовал семьям героев - защитников  Отечества, участников специальной военной операции. «Спасибо вам и низкий поклон. Благодарность мы носим в своем сердце. Уверен, что каждый житель Самарской области готов вам подставить плечо, помочь, если это нужно, ведь вы вдохновляете наших героев, вы храните традиции», - сказал Дмитрий Азаров. 

В числе гостей фестиваля присутствовали и жители Снежного - города-побратима Самарской области.

Губернатор пожелал всем семьям мира, добра и благополучия. «На защите мира и добра, самарских семей стоят наши доблестные воины, наши земляки, которые с оружием в руках за тысячи километров отсюда защищают мирное небо над Самарской областью, а значит над всей нашей прекрасной Родиной - Россией. Гордость за подвиг наших земляков стимулирует нас на трудовые успехи. Каждый из нас, я уверен, делает все здесь, в тылу, для того чтобы приблизить этот святой день - день победы». Единство, которое есть сегодня в российском народе, важно пронести через времена испытаний и сохранить, уверен глава региона.

«15 марта начнется голосование на выборах президента страны. И как же важно проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, выбор в поддержку нашей страны, нашей Родины, - сказал губернатор.  - На вас равняются, вы авторитет для своих родных, для всех, кто вас знает. Давайте вместе поговорим с людьми, вместе объясним, зачем нужно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор в пользу нашей страны, за Россию».

Губернский фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России» проводится в девятый раз. Губернатор вручил награды коллективам, которые стали лауреатами фестиваля.

В номинации «Самый юный участник фестиваля» был отмечен детский вокальный ансамбль «Славушки» - коллектив-спутник народного ансамбля русской песни «Славица» МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» м.р. Сергиевский.

Как самый активный возрастной участник фестиваля была поощрена участница Народного фольклорного ансамбля «Верея» межпоселенческого культурно-досугового центра м.р. Сызранский Вера Индова.

Гран-при фестиваля досталось фестивальной концертной программе, посвященной Петру Алабину. Ее представляла творческая команда из Отрадного.

В номинации «Творческая семья фестиваля» была отмечена многодетная семья Булановых из поселка Светлое Поле Красноярского района. Глава семьи Сергей Николаевич, аккомпаниатор народного ансамбля «Светлопольские зори», сейчас принимает участие в СВО, служит на первой линии обороны. Мама, Светлана Буланова, — руководитель детско-юношеского хора. В семье воспитывают шестерых детей, три старшие дочери и два сына занимаются вокалом и хореографией, самому младшему всего два года, и он также перенимает творческие стремления братьев и сестер.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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