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В Самаре старшее поколение научат пользоваться смартфонами

2 ноября 2023 17:25
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День бабушек и дедушек представителям серебряного возраста предложили провести с пользой волонтёры «Единой России» и профильные специалисты.

День бабушек и дедушек представителям серебряного возраста предложили провести с пользой волонтёры «Единой России» и профильные специалисты. В рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Самарской области добровольцы рассказали пенсионерам о том, как умение пользоваться смартфоном может изменить жизнь пожилого человека к лучшему, сделать её полнее и интереснее.

Все о гаджетах или гаджеты - это все. Как работают современные мобильные телефоны и как перейти с ним на ты: людей старшего поколения, которые зачастую испытывают трудности в использовании современных средств связи, пригласили в «Добро.Центр». В формате «Смартфон-кафе» специалисты и молодые активисты просто и понятно объясняют, как с помощью телефона решать вопросы через Госуслуги, как в мобильном режиме оплатить коммуналку, отправить любимому внуку сообщение в мессенджере или получить полезную информацию в социальной сети «Одноклассники» в новом разделе «Увлечения».

«Очень важно, что бы пользователи любого возраста могли найти для себя что-то полезное и увлекательное в сети интернет», -  сообщил представитель компании "Одноклассники" Владимир Маров.

Волонтеры  и активисты МГЕР помогли пожилым людям разобраться в работе смартфонов: «Активное долголетие - это то, к чему стремимся все мы, и наша задача - помочь пожилым людям безболезненно и оперативно встроиться в ритм сегодняшней жизни», - рассказал Сергей Андриянов, руководитель «Добро.центра», член общественного совета партпроекта  «Старшее поколение» в Самарской области.

Гости «Смартфон-кафе» старшего возраста пришли к волонтёрам с массой разнообразных вопросов.  Здесь у каждого есть возможность спросить и  «прокачать» практические навыки владения смартфоном.

«Без современного телефона сегодня как без рук, - делится пенсионер Сергей Иванович, - поэтому сегодня задавал много вопросов. Понравилось, что объяснили все доступно и вроде бы даже чувствовать себя увереннее стал. Научился, например, как заходить на Госуслуги».

Напомним, что «Смартфон-кафе» – это цикл мероприятий для людей старшего возраста. Встречи направлены на развитие навыков владения телефоном. Отличие от других курсов про смартфон – в формате. Это не уроки по строгой программе, а личные консультации. Их проводят добровольцы в формате  непринуждённого общения.

 Напомним, что мероприятие организовано при содействии активистов  проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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