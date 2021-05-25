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Ускорить создание своего маркетплейса поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самаре создают кооперационный агрегатор товаров и услуг 
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В Самаре создают кооперационный агрегатор товаров и услуг 

25 мая 2021 18:11
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Ускорить создание своего маркетплейса поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ускорить создание своего маркетплейса поручил  Дмитрий Азаров. Сегодня, 25 мая, на оперативном заседании Правительства региона был заслушан доклад руководителя департамента информационных технологий и связи СО Константина Преснякова об исполнении задачи по созданию кооперационного агрегатора товаров и услуг, в том числе для продвижения продукции малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан.

Данная инициатива была озвучена на личной встрече главы региона с представителями сообщества самозанятых и отправлена в проработку профильным специалистам. 

Основным назначением маркетплейса является формирование единой коммуникационной площадки для всех категорий поставщиков и потребителей различных товаров и услуг Самарской области. Ресурс позволяет эффективно использовать имеющиеся базы данных, развивать новые продукты и технологии, находить заказчиков и потребителей. 

Ожидается, что участники агрегатора в лице представителей промышленных предприятий и объединений, самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц будут предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров в рамках открытого контура маркетплейса, а также с помощью системы личных кабинетов.

Самозанятые получат новые каналы сбыта, экономию времени и средств на поиске заказчиков, ниш для развития и масштабирования бизнеса. У потребителей появится возможность формирования индивидуальных заказов на предоставление услуг, поиска исполнителей под разовые задачи в рамках единой онлайн-площадки.

Разработчики ожидают, что благодаря новой площадке произойдет стимулирование рынков сбыта внутри региона и появления новых востребованных продуктов, создание внутрирегиональной кооперации, взаимовыгодного сотрудничества. 

    По предварительным подсчетам на формирование агрегатора потребуется от 8 до 10 месяцев. До этого времени так называемые витрины Интернет-магазинов потенциальных участников площадки разместят на действующем портале для предпринимателей 63 региона – https://mybiz63.ru

Выслушав этапы реализации проекта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал в самое ближайшее время провести презентацию самарской разработки маркетплейса для самих потребителей и, прежде всего, инициаторов данной идеи. 

«Представьте предлагаемые возможности системы самим самозанятым. Протестируйте площадку вместе. Назначайте оперативно время встречи. Ничто не заменит жизненного опыта, поэтому не нужно делать продукт для самозанятых без самозанятых. Разработайте план совместной работы и возьмите на контроль ожидания буквально каждого самозанятого», – акцентировал внимание Глава региона. 

Также Дмитрий Азаров поручил министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову перейти в режим работы максимально открытой коммуникации с представителями малого и среднего бизнеса, с самозанятыми гражданами, довести до каждой целевой аудитории меры беспрецедентной поддержки, установленные на региональном и федеральном уровнях. В работу по информированию предпринимательского сообщества о возможностях поручено активнее включить глав муниципальных образований и представителей всех министерств. 

О месте и времени презентации разработки агрегатора будет сообщено дополнительно. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: в Самаре кооперационный агрегатор товары и услуги

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