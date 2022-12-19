В Самаре состоялся региональный Форум приёмных семей

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Онлайн-форум объединил более 300 участников: общественные организации, приёмных родителей, актив партпроекта «Единой России», представителей законодательной и исполнительной власти, профильные министерства и ведомства.

В Самарской области насчитывается около 2 тысяч приёмных семей. Вопрос социализации сирот всегда являлся одним из ключевых как для замещающих родителей, так и для общества в целом. Именно этому и посвятили очередной региональный форум.

Главная тема форума - становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Были затронуты проблемы социализации детей-сирот и детей, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, участники регионального онлайн-форума обсудили адаптацию детей-сирот с ОВЗ и попытались разобраться с проблемами временного трудоустройства несовершеннолетних из приёмных семей.

Важный момент, который прозвучал на форуме - существует множество информационных ресурсов, цифровых сервисов, многое делается в Самарской области в помощь замещающим семьям на уровне министерства образования, министерства социально-демографической политики, но у приёмных родителей, к сожалению, нет информации о тех или иных нововведениях.

С ликвидацией недоинформированности готовы помочь члены общественного совета парттпроекта «Крепкая семья» - оперативным реагированием через чаты приёмных родителей, организацией просветительской работы и специализированных вебинанаров с профильными специалистами министерств, информационными материалами.

Многие инициативы приёмных семей уже нашли своё воплощение на законодательном уровне. Некоторпрые предложения родителей ещё только начали озвучивать на Форуме, а региональные власти уже работают над внедрением этих инициатив на законодательном уровне. Это подчеркнула модератор форума и его бессменный организатор - председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина.

В форуме приняли участие и представители приёмных семей. В торжественной обстановке им вручили благодарственные письма.

Слова благодарности приёмным родителям адресовала председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Радость» Эллина Азарова: «Прежде всего я хочу сказать слова огромной благодарности тем людям, которые взяли на себя эту ношу. Мы знаем, что у вас очень много сложностей, воспитать ребёнка своего порой тяжело, не найдя с ним общего языка, и невозможно сразу понять проблемы ребёнка, и совсем другое дело взять чужого ребёнка, хотя чужих детей не бывает, понятно, что здесь трудностей больше».

Член общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Наталья Черновол за 27 лет вместе с супругом взяла под опеку 19 малышей.

Многодетная мать, председатель правления общественной организации приёмных семей Самарской области Наталья Геннадьевна поделилась впечателеними от Форума: «Меня радует картина, то что все дети, которые выросли в семьях: в нашей семье, в других семьях, они создают свои семьи, они рожают детей, они любят своих детей, они ухаживают за своими детьми и понимаешь, что это огромный труд, который был потрачен не зря».

По итогам Форума будут создана резолюция, которая станет основой для будущих законодательных актов и организации деятельности партийного проекта «Крепкая семья».

Организаторы Форума - Общественный совет федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», общественная организация приёмных семей Самарской области, Общественная палата Самарской области, благотворительный фонд «Радость» уверены, что это работу важно и нужно продолжать.

Следующий Форум приёмных семей запланирован весной-летом 2023 года. Лучшие региональные практики замещающих семей представят сами приёмные родители. На расширенном пленарном заседании форума, который пройдёт в одном из детских оздоровительных лагерей, предложения, инициативы, положительный опыт опекунов и родителей оценят сами приёмные дети в формате воркшопов и мастер-классов.