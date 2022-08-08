В Самаре состоялась рабочая встреча двух председателей Правительства

120

В пятницу состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с председателем Молодежного правительства региона VI созыва Эллой Герейхановой. Премьер регионального Правительства обсудил с коллегой приоритетные направления работы молодежного кабинета министров.



Состав Молодежного правительства Самарской области VI созыва был утвержден Постановлением Правительства Самарской области 6 января 2022 года. В новый состав вошли 17 министров. Среди направлений работы «молодежки» – спорт, культура, туризм, здравоохранение, образование и наука, охрана окружающей среды, демография и социальные вопросы, транспорт и другие.

Большое внимание деятельности Молодежного правительства уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который на встрече с новым составом молодежного кабинета министров отметил, что ожидает от них командной работы на благо развития региона.

В каждом органе исполнительной власти Самарской области назначены ответственные должностные лица по работе с молодежным кабмином. Отвечая на вопрос Виктора Кудряшова о выстроенном взаимодействии, Элла Герейханова сообщила, что трудностей в работе с кураторами из министерств нет. В рамках встреч с руководителями ведомств были рассмотрены планы работ молодежных министров, их проектные инициативы, даны рекомендации по работе с профильными организациями и подведомственными учреждениями.

На заседании областного Правительства младшие коллеги представили членам регионального кабмина доклады о своей работе за первое полугодие. Например, молодежными министрами были организованы двухэтапные обсуждения по сбору предложений в федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». В них приняли участие 120 человек, по итогам было направлено 10 законодательных инициатив. Кроме того, «молодежкой» были организованы городской интеллектуальный турнир «Что?Где?Когда?», серия просветительских лекций для молодежи, направленных на разъяснение актуальных вопросов в работе исполнительной власти, в частности о реализации Национальных проектов РФ.



Члены Молодёжного правительства приняли участие в реализации таких мероприятий, как «Лыжня России», флешмоб «#СвоихНеБросаем», дизайн-сессия в формате GROW «Заботливый регион: этап 1. Региональный стандарт», расширенное заседание областного оргкомитета «Победа», субботники в рамках «Месячника по благоустройству», Всероссийская акция «#МыРаботаем», тематический музыкальный телемарафон «Zа мир – без нацизма!», памятные мероприятия, посвященные 77-летию Дня Победы, образовательная программа «Я в деле». Молодежное правительство помогало в организации XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», где члены Молодежного правительства были волонтерами на различных локациях и выступили в качестве кураторов делегаций, организаторов деловых программ. Также молодежный кабмин принял участие во Всероссийском проекте «Лига будущего», в ходе которого 14 министров провели 20 открытых встреч по сбору молодёжных идей.

Активно Молодежное правительство сотрудничает с молодёжными организациями региона. В рамках совместной работы с «Молодой Гвардией Единой России» члены Молодежного правительства Самарской области приняли участие в передаче помощи временным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Совместно с «молодежкой» Общероссийского Народного Фронта члены молодежного правительства участвовали во встрече и размещении временных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных республик, сортировке гуманитарной помощи в местах временного проживания, отправке первого вагона гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Одно из важных направлений, которое планируют развивать члены «молодежки» - работа с деструктивной молодежью. Сейчас ребята разрабатывают для этого специальную программу.



На встрече с председателем Правительства Самарской области Элла Герейханова рассказала о впечатлениях, полученных в ходе участия в молодежном форуме «iВолга»: «Программа была очень насыщенной, родилось много интересных идей, которые будем воплощать в ближайшем будущем».

Председатель Молодежного правительства рассказала, что одна из ее целей – настроить молодежь на конструктивное взаимодействие с органами власти. Молодежное правительство планирует привлекать в команду активных молодых людей, для этого ребята организуют поездки по городам и районам губернии.

На встрече коллеги договорились о работе в постоянном контакте. Виктор Кудряшов пожелал молодежному кабинету министров дальнейших успехов и определил основную задачу «молодежки»: «Ваша работа очень важна. Мы надеемся, что в структуре молодежного правительства вырастут настоящие лидеры, способные объединить нашу молодежь и вовлечь ее в реализацию важных для региона проектов».