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В Самаре прошло первое заседание Совета при Губернаторе Самарской области по делам казачества

5 мая 2025 22:28
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Глава региона выразил благодарность волжским казакам, которые сегодня в составе добровольческого отряда «Ермак» активно принимают участие в специальной военной операции. 

Сегодня, 5 мая, в региональном Правительстве состоялось первое заседание Совета при Губернаторе Самарской области по делам казачества, которое провел глава региона Вячеслав Федорищев.  В работе Совета приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, члены Правительства Самарской области, руководители министерств и ведомств, представители образовательных организаций, религиозных объединений, казаки Волжского казачьего общества.

«Вы принимаете участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, нашей исторической памяти. Это очень значимо для всего региона», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к казакам Волжского казачьего общества.

На заседании рассмотрели ряд важных вопросов, в числе которых: формирование организационно-управленческой структуры по делам российского казачества на территории Самарской области, проведение в ноябре 2025 года в г. Самаре заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Совета атаманов Всероссийского казачьего общества и другие. 

Глава региона выразил благодарность волжским казакам, которые сегодня в составе добровольческого отряда «Ермак» активно принимают участие в специальной военной операции. 

«В свою очередь, всесторонняя поддержка казачества – была и остается приоритетной задачей Правительства Самарской области. У нас в регионе ведётся системная работа в этом направлении. Мы действуем в рамках Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Укрепляя наше взаимодействие, направляя совместные усилия на повышение роли казачьих организаций в жизни региона, мы сможем эффективно решать задачи, стоящие перед нашим регионом и всей страной в целом».

Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян доложил о планах по участию парадного расчета казаков Волжского войскового казачьего общества в 2026 году в Параде Победы на Красной площади. Этой теме было уделено особое внимание. 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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