В Самаре пройдёт турнир родительских школьных команд «Высший класс»

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Первые соревнования турнира «Высший класс!» прошли в мае 2021 года в Ленинском и Самарском районах областной столицы. Финал первой в истории Самары спортивной битвы родителей состоялся на набережной Волги и собрал более 400 зрителей и участников, напомнил один из инициаторов проекта, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Уже в 2022 году в спортивном турнире по городскому округу Самара приняли участие более 2 тысяч участников. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ.

В этом году турнир «Высший класс» пройдёт на территории всей Самарской области. Готовность к этому подтвердили уже более 500 учебных заведений Самарской области, рассказывают авторы идеи, депутаты фракции «Единая Россия» регионального парламента Светлана Ильина и Роман Балтер.

«Для нас стояла задача провести не только спортивные состязания, но и сделать что-то новое, интересное и креативное. Количество участников турнира растёт, и это прекрасно. Именно в семье прививается любовь к физкультуре и здоровому образу жизни, а совместные занятия спортом сближают. Ведь для детей самый главный пример - их родители», - считает координатор партпроекта «Детский спорт» Роман Балтер.

По всей Самарской области с 20 февраля по 31 марта пройдут отборочные турниры среди родителей по трём видам спорта: футбол, стритбол и чир спорт.

Официальный старт началу состязаний между самыми активными, энергичными и спортивными родителями региона будет дан 20 февраля. В режиме видеоконференцсвязи подключатся все муниципалитеты Самарской области, все местные отделения партии «Единая Россия» и все образовательные учреждения, родительские комитеты которых решат выставить на турнир свои команды, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"