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В Самаре продолжат подготовку молодых политиков

16 октября 2023 11:07
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В Самаре продолжат подготовку молодых политиков

Стартовал второй сезон регионального образовательного проекта «Школа молодого политика».

Будущих политиков, прошедших строгий конкурсный отбор для участия в проекте, собрали  в Думе городского округа Самара.

С апреля по июнь участники прошли два отборочных этапа. Ребята сперва писали эссе и посты в соцсетях а потом приходили лично на собеседование и тренинги. В итоге из 150 желающих до старта добрались только  57 юношей и девушек со всей Самарской области.

Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев вручил памятные подарки пяти участникам, которые набрали максимальное количество баллов на конкурсном этапе.

«Школа молодого политика — это то, что формирует наше государство, а именно его цели, задачи. В этой школе вы многое узнаете, но главное - это общение», - напутствовал слушателей «Школы» вице-спикер Самарской городской думы Сергей Рязанов.

Организаторы подвели итоги первого сезона проекта «Школа молодого политика. Проект стал «мостиком» для взаимодействия молодёжи с органами власти, благодаря которому ребята смогли представить свои идеи и инициативы непосредственно  депутатам разного уровня. Каждый участник «Школы» защитил свой проект. Лучшие из них стали помощниками депутатов и были рекомендованы на стажировку в органы власти.

Участникам второго сезона проекта презентовали новую программу обучения, в которой есть место личностному росту, созданию  политического бренда, тайм-менеджменту и управленческим практикам. Для ребят предусмотрены встречи и общение с интересными спикерами - известными региональными и федеральными политическими и общественными деятелями.  «Молодые люди - это будущее нашей страны. Сегодня лучшие конкурсанты нашего проекта стали участниками «Школы»», - поделилась куратор проекта «Школа молодого политика» в Самарской области Кристина Майорова.

В завершении мероприятия молодые политики смогли пообщаться и задать интересующие вопросы политикам со стажем - Сергею Рязанову и Алексею Дегтёву.

Напомним, что проект реализуется в самарском регионе при поддержке «Молодой Гвардии Единой России», депутатов фракции «Единая Россия» и регионального отделения партии. «Школа Молодого Политика» — это  образовательный проект, направленный на развитие молодёжи в сфере политики и выдвижение молодёжи во власть. Одна из целей проекта —  подготовки кадрового политического резерва.

Теги: Единая Россия

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