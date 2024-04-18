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В Самаре презентовали проект «Школа молодого предпринимателя»

18 апреля 2024 11:56
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В Самаре презентовали проект «Школа молодого предпринимателя»

Часть образовательной программы будет реализована при поддержке актива партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» в Самарской области.

Этот проект предназначен для начинающих бизнесменов, причем, возраст не имеет значения. Свой новый проект представил самарцам и гостям губернии АНО «Институт регионального и муниципального развития», уже известный по образовательным проектам «Школа муниципального депутата» и «Школа GR».

На презентацию проекта прибыли представители бизнес-сообщества, профильные эксперты, будущие участники проекта, среди которых молодые предприниматели и студенты.

Приветствовал участников презентации координатор партийного проекта «Предпринимательство» в Самарской области Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Слова поддержки будущим предпринимателям адресовал Президент Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области, председатель комитета по промышленному развитию и высоким технологиям Торгово- промышленной палаты Самарской области, депутат думы г.о. Самара Денис Купцов рассказал, как партпроект будет взаимодействовать со «Школой молодого предпринимателя», о всесторонней поддержке, которую готовы оказать все участники партпроекта.

Член общественного совета партпроекта, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев поблагодарил всех участников презентации за помощь и поддержку в подготовке и запуске образовательной программы. Готовы помочь в реализации проекта представители «Деловой России» и «Опоры России».

На презентации важную тему развития предпринимательства в молодежной среде поднял координатор проекта «Школа Молодого предпринимателя», депутат - единоросс Максимов Максим.

Амбассадором проекта «Школа Молодого Предпринимателя» стал самарский студент, Иван Нюхов. Он рассказал, зачем принимает участие в проекте и какие амбициозные цели ставит перед собой.

Проект не имеет возрастных и территориальных ограничений. Онлайн-формат максимально удобен для использования, учиться можно всегда и везде, по собственному графику, отмечают эксперты. Многие из них поделились своими наработками и секретами успешного бизнеса с начинающими предпринимателями.

К пресс-конференции, посвященной запуску проекта, подключились гости из Москвы и Мурманска.  Проект также поддержали представители оргкомитета Международного муниципального форума БРИКС+, они готовы представить инициативы молодых предпринимателей Школы в рамках предстоящего форума уже в августе.

Теги: Единая Россия

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