Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре почётными грамотами отметили председателя ТСН «Стара Загора, 166» Гаврилова Максима, жительницу дома №23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший дом, лучший двор»
В ночь на 7 декабря «черновой» слой льда образовался в парке Гагарина. Также сегодня залили специальные площадки в парках Победы, 50-летия Октября и Дружбы.
В самарских парках начали заливать катки 
Cреди приглашенных – представители национально-культурных центров нашего города, вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
Александр Козлов особо отметил, что станет добиваться выделения денежных средств на строительство нового изолятора.
Секретарь УПЧ в Российской Федерации Александр Козлов посетил СИЗО-2 УФСИН СО
На территории одной из организаций выявлено 9 иностранных граждан осуществлявших трудовую деятельность без оформления разрешительных документов.
В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
Парикмахеры подстригли 50 бойцов, а ребята вручили им письма с душевными и трогательными пожеланиями.
Для ветеранов СВО в Самарской области провели акцию добрых дел
Электронное устройство создает новые "точки входа" в курение, и в итоге люди приобретают двойную зависимость: от электронных и обычных сигарет.
Александр Муравец: "Не существует безвредных электронных сигарет и устройств"
Вместе с развитием медицинских технологий улучшается качество первичной диагностики.
Армен Бенян: за 5 лет благодаря нацпроекту переоснащены все подразделения онкологической службы региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
1.2
EUR 100.14
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
В Самаре пройдет лекция одного из самых уважаемых и признанных экспертов в области военной истории Алексея Исаева
9 декабря в Самаре пройдёт финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший дом, лучший двор»

7 декабря 2023 16:32
76
В Самаре почётными грамотами отметили председателя ТСН «Стара Загора, 166» Гаврилова Максима, жительницу дома №23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.

8 декабря федеральные эксперты подведут окончательные итоги, и 25 декабря наградят победителей федерального этапа конкурса, который проходил на сайте https://moydom.er.ru/.

Почти 4 тысячи заявок совсей страны, более 200 тысяч проголосовавших за своих земляков - таковы первые и главные итоги Всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор».

В Самаре руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль», председатель общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Самарской области Виктор Часовских отметил самых активных участников всероссийского конкурса.

В областной столице почётными грамотами отметили председателя ТСН «Стара Загора, 166» Гаврилова Максима, жительницу дома №23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.

Оксана Михайловна с неподражаемой теплотой и любовью представила свой дом и двор на 11 страницах эссе. Начинал Совет дома в сложных условиях: бездействие со стороны управляющей компании, отсутствие ремонта в доме и финансовой отчётности.

В 2019 году советом МКД было принято решение о выборе новой управляющей компании, а через три года двор уже стал участником конкурса «Цветущий Советский район» и дом расцвёл - в прямом и переносном смысле. По инициативе председателя МКД вместе со всеми жителями проводится работа по благоустройству территории дома и двора: художественное оформление подъездов, высадка зелёных насаждений, появились арт-объекты и элементы ландшафтного дизайна.

Среди участников конкурса - большое количество заявок из Отрадного. Сразу несколько адресов - дом № 6 по улице Отрадной, дом № 59 по улице Первомайской и дом № 104 по улице Советской представила Екатерина Мельникова.

Еще одним номинантом, отмеченным на региональном уровне, стал совет дома № 6 по улице Миронова из Новокуйбышевска.

Отметим, что в Самарской области советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья подали на конкурс 354 заявки по четырём номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом». Наибольшая конкуренция оказалась в номинациях «Лучший двор» и «Самый дружный дом».

Федеральные эксперты уже отобрали те заявки, которые получили наибольшее количество голосов. Награждение победителей конкурса состоится 25 декабря в Москве.

Напомним, второй Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проходил с 10 июля по 30 ноября 2023 года. Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Единороссы Ленинского района Самары достойно завершили добрую предновогоднюю акцию.
06 декабря 2023, 18:37
В самарской поликлинике Снегурочка дарила подарки самым смелым детям
Единороссы Ленинского района Самары достойно завершили добрую предновогоднюю акцию. Политика
547
Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах.
06 декабря 2023, 16:22
«Единая Россия» и Минпросвещения подвели предварительные итоги программы капремонта школ в 2023 году
Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах. Политика
386
04 декабря 2023, 17:34
Жители Октябрьска, живущие в частных домах, жалуются на не зарытые после газификации траншеи
К подрядчикам обратились представители местного отделения партии "Единая Россия". Ответ они опубликовали в своих соц сетях.   Общество
555
В центре внимания
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
153
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
7 декабря 2023  12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
412
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
7 декабря 2023  12:14
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
189
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
7 декабря 2023  10:18
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
199
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
6 декабря 2023  22:09
В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию
350
Весь список