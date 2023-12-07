В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший дом, лучший двор»

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8 декабря федеральные эксперты подведут окончательные итоги, и 25 декабря наградят победителей федерального этапа конкурса, который проходил на сайте https://moydom.er.ru/.

Почти 4 тысячи заявок совсей страны, более 200 тысяч проголосовавших за своих земляков - таковы первые и главные итоги Всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор».

В Самаре руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль», председатель общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Самарской области Виктор Часовских отметил самых активных участников всероссийского конкурса.

В областной столице почётными грамотами отметили председателя ТСН «Стара Загора, 166» Гаврилова Максима, жительницу дома №23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.

Оксана Михайловна с неподражаемой теплотой и любовью представила свой дом и двор на 11 страницах эссе. Начинал Совет дома в сложных условиях: бездействие со стороны управляющей компании, отсутствие ремонта в доме и финансовой отчётности.

В 2019 году советом МКД было принято решение о выборе новой управляющей компании, а через три года двор уже стал участником конкурса «Цветущий Советский район» и дом расцвёл - в прямом и переносном смысле. По инициативе председателя МКД вместе со всеми жителями проводится работа по благоустройству территории дома и двора: художественное оформление подъездов, высадка зелёных насаждений, появились арт-объекты и элементы ландшафтного дизайна.

Среди участников конкурса - большое количество заявок из Отрадного. Сразу несколько адресов - дом № 6 по улице Отрадной, дом № 59 по улице Первомайской и дом № 104 по улице Советской представила Екатерина Мельникова.

Еще одним номинантом, отмеченным на региональном уровне, стал совет дома № 6 по улице Миронова из Новокуйбышевска.

Отметим, что в Самарской области советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья подали на конкурс 354 заявки по четырём номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом». Наибольшая конкуренция оказалась в номинациях «Лучший двор» и «Самый дружный дом».

Федеральные эксперты уже отобрали те заявки, которые получили наибольшее количество голосов. Награждение победителей конкурса состоится 25 декабря в Москве.

Напомним, второй Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проходил с 10 июля по 30 ноября 2023 года. Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"