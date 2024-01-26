В Самаре обсудили результаты 63-его региона в формировании технологического суверенитета страны

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На заседании партпроекта «Выбирай своё» отметили результаты Самарской области в сфере импортозамещения, обсудили законодательные аспекты технологического суверенитета, а также подвели итоги реализации партпроекта «Единой России» в регионе за 2023 год и представили планы проектной деятельности на 2024 год.

Поддержка предпринимателей и кадровых проектов, технологический суверенитет и изобретательские инициативы - в «Единая Россия» прорабатывают новые предложения для развития импортозамещения. Они позволят установить приоритет отечественной продукции над импортной и заменить западные регламенты производства. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Высшего совета Партии, координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов.

Координатор проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия» отметил, что темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации за 2023 год составляют порядка 5%, а темпы роста индекса промышленного производства, прежде всего в обрабатывающих отраслях, достигли около 10%. По мнению парламентария, свой вклад в достижение таких высоких показателей внесла и Самарская область, как территория сосредоточения многих лидерских отраслей: космос, авиация, автомобиле- и станкостроение, нефтехимия, медицина.

«Несмотря на почти 18 тысяч санкций, действующих в отношении Российской Федерации, наша страна продолжает планомерно и поступательно развиваться. Для укрепления технологического суверенитета уже разработан и принят 21 федеральный закон, ещё 33 закона вступили в силу для обеспечения финансового суверенитета России», - подчеркнул он.

В числе приоритетных задач для повышения уровня жизни россиян:

импортозамещение и продвижение отечественных товаров, услуг и идей, формирование новой модели профессионального образования.

Отдельного внимания заслуживает реализация проектов «Человек труда», «Молодежь выбирает свое», «Комплаенс» (ответственное отношение бизнеса перед человеком труда и государством) и «Территория с высоким научным техническим потенциалом».

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, координатор партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области Александр Живайкин рассказал о знаковых результатах 63-го региона в сфере импортозамещения, продвижения отечественных производств, поддержки инноваций.

По уровню инновационной активности наш регион уверенно занимает лидирующие позиции. Особой гордостью Самарской области является технопарк «Жигулевская долина». Одно из последних достижений - на территории нашего региона организовано производство беспилотников, в 17 школах и 1 техникуме губернии сформированы специальные классы для профподготовки специалистов по БПЛА.

«Самарская область - одна из территорий, которая является примером того, как мы должны выстроить стратегию развития Российской Федерации до 2036 года, потому что у вас здесь сосредоточение всех лидерских отраслей. Нам нужна новая интеллектуальная политика, которая позволит возобновить рационализаторство, возобновить изобретательство», - считает координатор партпроекта «Выбирай своё».

Самарский опыт изобретательства и рационализаторства необходимо транслировать на остальные субъекты Российской Федерации, считает Сергей Морозов.

Генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко обозначил направления работы, которые позволят не только повысить статус изобретателей в обществе, но и обеспечить проектам доступное финансирование и коммерческий успех. Большую роль он отвёл образованию будущих изобретателей и формированию законодательной базы для поддержки и продвижения рационализаторских идей. Задача государства - помочь разработчикам и рационализаторам развиваться, чувствовать себя уверенно и безопасно, уверен Ищенко.

С ним согласен и координатор партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области, вице-спикер областного парламента Александр Живайкин: «Технологический суверенитет и импортозамещение невозможны без рационализаторов. Сегодня мы говорим о значимости поддержки учёных, изобретателей, всех тех, кто работает над обеспечением интеллектуального и технологического превосходства нашей страны. Эти люди, действительно, могут многое, но им требуется поддержка со стороны государства».

В дискуссии приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы, представители правительства Самарской области, руководители промышленных предприятий, изобретатели, предприниматели, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии "Единая Россия"