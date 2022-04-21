В Самаре обсудили план первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития региона в условиях санкций 

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План первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития в условиях внешнего санкционного давления разрабатывается в Самарской области. В него включены 75 мероприятий, направленных на упрощение административных процедур в рамках исполнения работ по госзаказам, поддержку отдельных отраслей экономики, снижение налоговой нагрузки, поддержку занятости и социальную помощь гражданам.

Совещание по уточнению положений плана, в котором принял участие практически полный состав регионального кабинета министров, провел председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Коллеги, ситуация с бюджетом достаточно непростая. Наши меры поддержки должны быть точечными и принести максимальный эффект. Необходимо найти такие точки приложения усилий, чтобы это стало существенной поддержкой для предприятий и оказало ощутимое влияние на развитие всей экономики», - поставил задачу региональным министрам премьер облправительства.

Ряд мероприятий, направленных на снижение административной нагрузки, уже проводится. Подписаны документы, позволяющие муниципалитетам выплачивать увеличенные авансовые платежи по госконтрактам, заключать договоры с единственным поставщиком, менять существенные условия контрактов. Упрощаются процедуры, связанные с организацией электронных торгов.

Участники совещания обсудили возможные льготы по налогу на имущество: речь идет о снижении нагрузки и представлении отсрочки внесения арендных платежей. Сейчас вопрос прорабатывается с муниципалитетами в части отсрочки платежей за муниципальное имущество. В ближайшее время региональный кабмин определится с отраслями, которых коснутся эти меры поддержки. На совещании прозвучали предложения по включению в этот список промышленных предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, застройщиков, предприятий по производству строительных материалов и автокомпонентов.

В план первоочередных мер вошли также положения, упрощающие процедуры по организации городских ярмарок: это будет стимулировать здоровую конкуренцию между производителями и поставщиками продовольствия и товаров первой необходимости. Той же цели послужит проведение маркет-плейсов самарских фабрик по производству одежды.

Большой комплекс мер разработан в целях развития агропромышленного комплекса. В адрес Правительства РФ и федерального Министерства сельского хозяйства направлены предложения по изменениям в порядок предоставления грантов сельхозтоваропроизводителям, выделения дополнительных средств на льготное инвестиционное кредитование предприятий отрасли, предоставления гарантий для кредитования в коммерческих банках и еще целый ряд инициатив. Рассматривается также вопрос о направлении средств областного бюджета на субсидирование затрат по созданию систем орошаемого севооборота, увеличение размеров грантов «Стартап-регион», субсидий на строительство и модернизацию основных средств производства, расширение господдержки гражданам с личным подсобным хозяйством и молодым специалистам на селе.

Механизм субсидирования части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности, решение о котором было принято ранее, уже действует и показал свою эффективность, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.

Существенную поддержку получили пассажирские перевозки на дачных маршрутах. Правительство региона утвердило решение, направленное на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение расходов перевозчиков по организации дачных маршрутов. Ранее эти расходы несли муниципалитеты. Кроме того, регион уже направил более 290 млн рублей в муниципальные образования в качестве прямых субсидий на компенсацию недополученных расходов за перевозку льготных категорий граждан.

Традиционно, в центре внимания – помощь промышленным предприятиям, бизнесу и поддержка инвесторов. Министерство экономического развития наращивает усилия по информированию предприятий о мерах федеральной поддержки. Министерство промышленности и торговли постоянно ведет работу по включению в федеральный список системообразующих предприятий новых самарских компаний, это позволяет получить доступ к льготным кредитам и другие преференции.

Правительство региона продолжает реализацию мероприятий по сохранению уровня занятости. На эти цели будет направлено 2156, 5 млн рублей – 1411,4 из федерального и 745,1 из областного бюджетов. Работодатели будут получать средства, которые позволят обеспечить выплаты работникам, находящимся под угрозой увольнения, и сохранить коллективы.

В план включены меры социальной защиты граждан. В дополнение к уже назначенным и действующим мерам поддержки, до конца апреля намечено выплатить нуждающимся гражданам единовременное пособие в 1000 рублей из областного бюджета. Завершается работа по реализации меры поддержки нуждающимся семьям с детьми от 8 до 16 лет. Сформированы предложениями по очередной индексации социальных выплат отдельным льготным категориям граждан.

Будет осуществлена индексация мер социальной поддержки, предоставляемой медицинским работникам. Дополнительные средства областного бюджета планируют также направить на приобретение лекарственных препаратов для лечебных учреждений с целью сохранения объемов закупок.

«Мы уже пережили несколько кризисов. И хотя этот, возможно, обещает стать наиболее масштабным, уверен, что мы сумеем его преодолеть. Как показывает опыт, выверенные меры поддержки, своевременные управленческие решения позволяют не допустить турбулентности в экономике, более того – создать условия для роста и развития даже в сложных условиях», - заключил Виктор Кудряшов.

Фото: правительство СО