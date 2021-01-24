В Самаре акция в поддержку Навального закончилась несколькими десятками задержаний

224

Акция завершилась в субботу около 16:30.

Примерно в 16:30 субботы, 23 января, в Самаре завершилась несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что сторонники блогера отправились от площади Героев 21-й Армии к площади Славы через улицу Полевую. В ходе митингов не обошлось без задержаний.

Дойдя до здания областного правительства, митингующие вплотную стали подходить к лестницам, ведущим к "белому дому", после чего в течение часа скандировали лозунги, пели песни и фотографировались.

В ходе перепалок сотрудникам ОМОН пришлось применить дубинки и электрошокеры. По официальным данным, в ходе митингов были задержаны от 30 до 50 человек, пишет ПроГородСамара.