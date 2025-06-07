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В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

7 июня 2025 15:48
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Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

За нарушение грозит:

- для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

- для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

 

Фото: freepik.com

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