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В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем

29 марта 2022 11:30
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В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем

Эта категория граждан названа в Telegram-канале кабмина страны.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Чтобы получить отсрочку, компании должны предоставить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Затем будет сформирован общий список для Минобороны и в дальнейшем — военкоматов.

Власти России пояснили, что отсрочка от армии также распространиться на молодых специалистов со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность, пишет Лента.

В список включено свыше 60 специальностей и направлений. Среди них математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

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