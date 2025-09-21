В России предложили отменить шестидневку в школах

137

Суббота должна быть полностью свободным днем у школьников, чтобы они могли проводить время в кругу семьи. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

По мнению политика выполнение домашних заданий в будние дни должно остаться, потому что школа "не успеет все дать" ученикам во время классной работы. "Поэтому домашние задания должны быть, но наше предложение - отменить домашние задания на выходные, и в субботу чтобы никто не учился. Пускай [будет] два дня выходных - суббота, воскресенье. Дети отдохнут и в понедельник с новыми силами - на учебу", - заключил он.

Фото: freepik.com