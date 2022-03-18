В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору

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Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору.

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства.

При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.

Фото: pixabay