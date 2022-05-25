Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель проекта «Крылья Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения.
В программу «Крылья Ростеха» в Самарской области смогут попасть в 2 раза больше студентов
Его кандидатуру ранее согласовал Совет Федерации.
Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС
На совещаниях в режиме штаба представители отрасли могут оперативно получить информацию о новых госпрограммах, перспективных проектах.
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по жилищному строительству
ФБР заявило, что раскрыло этот план благодаря работе двух конфиденциальных информаторов и слежке за учетной записью предполагаемого заговорщика в WhatsApp.
Forbes узнал о сорванном ФБР покушении на Джорджа Буша - младшего
В соревнованиях принимают участие 35 команд из городов и районов Самарской области.
На базе отдыха "Радуга" стартовала областная спартакиада среди лиц старшего возраста
Все новички ведут себя не агрессивно. Они миролюбивы и уже начали привыкать к персоналу парка.
В лебяжьих бассейнах парка имени 50-летия Октября появились шесть новых постояльцев
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов.
В регионе продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков
Всего на сцену выйдут более 600 артистов.
В Самарском Доме офицеров пройдёт фестиваль ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.97
-1.24
EUR 58.87
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В регионе продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков

25 мая 2022 16:39
153
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов.

Во вторник, 24 мая 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Самарского региона.

В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин, советник губернатора Самарской области Светлана Дроздова, директор ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов, генеральный директор фонда «Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Борис Сабуров. 

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков в регионе считается одним из приоритетных и находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сегодня основной темой совещания стал текущий статус восстановления прав граждан-участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Самарской области. 

Руководитель управления по работе с проблемными объектами долевого строительства министерства строительства Самарской области Максим Филиппов сообщил, что в мае текущего года из Единого реестра проблемных объектов были исключены еще четыре объекта, по которым гражданам были осуществлены денежные выплаты. В настоящее время в ЕРПО числится 27 домов. 

По двадцати проблемным объектам жилищного назначения в период 2022-2023 годов будут восстановлены права граждан-участников долевого строительства с помощью механизмов ППК «Фонд развития территорий». По семи проблемным объектам жилищного назначения права пострадавших граждан будут восстановлены с помощью механизмов региона. 

«В первую очередь меня интересуют объекты, которые находятся в зоне ответственности нашего регионального фонда. Как исполняется график по проектированию и строительству, где есть отставание», - обратился к участникам совещания председатель областного Правительства.

Борис Сабуров доложил, что региональным фондом завершается строительство 11 проблемных объектов жилищного назначения. Из них в текущем году пять планируется ввести в эксплуатацию. По трем домам ЖСК Виктория в г. Тольятти подрядчик приступил к строительным работам, которые должны быть завершены до конца года. 

По объекту ООО «ИК «Недвижимость» в Ставропольском районе определен подрядчик, который до конца текущей недели приступит к завершению строительства. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. По проблемному объекту ООО «Сентябрь-2» в г. Тольятти завершается проектирование. В Самаре на объекте ООО «СК на Московском» возобновлены строительные работы по первому пусковому комплексу, который планируется ввести в декабре 2022 года. 

По семи объектам федеральным фондом принято решение о денежных выплатах пострадавшим участникам долевого строительства. Кроме того, региональный минстрой подтвердил намерения исключить из Единого реестра проблемных объектов 15 проблемных объектов. 

«Коллеги, по каждому объекту есть дорожная карта. Прошу предоставлять мне информацию в случае отклонения от графика, будем разбираться, почему это произошло, решать проблемы», - поручил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
191
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
236
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
488
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
512
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
453
Весь список