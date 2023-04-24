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В регионе принят закон  "Об увековечении на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества"

24 апреля 2023 21:48
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Особый акцент в законе сделан на воспитании и развитии патриотизма.

В преддверии Дня Победы региональные депутаты поддержали областной закон "Об увековечении на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества". Он направлен на реализацию установленных указом Президента страны приоритетов защиты и укрепления традиционных ценностей в целях сбережения народа России и развития человеческого потенциала, сохранения общероссийской гражданской идентичности.

Дань памяти будет воздаваться людям, отличившимся при защите Отечества, в том числе погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Также будут увековечивать места, вошедшие в историю как символы героизма, мужества и стойкости.

Особый акцент в законе сделан на воспитании и развитии патриотизма. Среди мероприятий — ведение "Книги памяти", участие молодежи в вахте Памяти, проведение патриотических уроков, установка памятных знаков в образовательных учреждениях, содействие в работе патриотических клубов и поисковых движений, а также историко-краеведческих объединений и музеев.

- О том, что это сейчас необходимо больше, чем когда бы то ни было, думаю, ни у кого нет сомнений, - подчеркнул, представляя документ, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Парламентарии поддержали законопроект единогласно.

 

Источник sovainfo.ru

 Фото: Андрей Савельев

Теги: Самара

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