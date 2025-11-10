Я нашел ошибку
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО

10 ноября 2025 16:09
212
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.

В понедельник, 10 ноября, на оперативном совещании Правительстве Самарской области, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подробно обсудили работу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В том числе вопросы ценообразования и ценорегулирования, новый тариф, а также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.

«В ноябре ровно год, как в Самарской области сменился регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. За прошедший период мы столкнулись с рядом серьезных проблем. Мы понимали, что такие сложности неизбежны, но смена регоператора была вынужденной мерой, чтобы полностью перестроить работу и сделать отрасль прозрачной. Мы тесно работаем с федеральным центром, обновляем инфраструктуру по областной госпрограмме», - сказал Вячеслав Федорищев.
Напомним, в 2024 году по поручению губернатора Самарской области, на основании многочисленных обращений граждан была произведена замена регионального оператора. В этом качестве выступила вновь образованная государственная компания «Экология».

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов выступил с докладом по реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и оценки эффективности регионального оператора АО «Экология». Так, в регионе продолжается совершенствование системы обращения с ТКО. Устроена 691 новая контейнерная площадка из 876 запланированных (почти 79%). Закуплено 11067 современных мусоросборников из 11697 (более 94%). Отремонтировано 620 из 917 существующих площадок (почти 68%). Работа полностью будет завершена до конца года. По словам Артема Ефимова, будет усилен контроль со стороны администраций внутригородских районов за содержанием и обслуживанием контейнерных площадок. Также ведется работа по автоматизации контроля и увеличением штрафов за нарушения.

С ноября 2025 года регоператор начнет работать по новому тарифу – 790,10 руб/м³.

«Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством. Тарифы на вывоз мусора в Самарской области не менялись с 2019 года. Искусственное сдерживание тарифа привело к ухудшению ситуации в отрасли, – подчеркнул Артем Ефимов. – Новый тариф позволит нам увеличить долю фактически перерабатываемых отходов».

В ходе совещания было отмечено, что анализ динамики цен за последние пять лет показывает, что среднегодовое увеличение не превышает 6%, что практически в два раза ниже официального уровня инфляции в стране. Изменение тарифов для жителей Самарской области составит: плата на одного человека в ИЖС – 128 рублей 33 копейки в месяц (предыдущий тариф составлял 94,96 рубля) - с квадратного же метра в МКД – 5 рублей 99 копеек (предыдущий тариф составлял 4,43 рубля). В сравнении с другими регионами страны, плата за вывоз ТКО в Самарской области остается в пределах средних значений. Это позволяет говорить о сдерживании роста финансовой нагрузки на население.

Новый тариф прошел тщательную экономическую экспертизу. Губернатор подчеркнул, средства от новых тарифов будут направлены на обновление парка мусоровозной техники, закупку современных контейнеров для сбора отходов, внедрение экологически безопасных технологий переработки. «Мы не будем повышать тариф выше, чем тот минимальный норматив, который необходим для нашей работы и возможности обновляться», – сказал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев поручил довести до жителей Самарской области информацию о возможности отдельным категориям населения получить льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг через министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
«Очень пристальное внимание обратим на незащищенные категории населения, те, которые нуждаются в отдельной заботе. Здесь ставлю задачу подготовить дополнительную программу по тем или иным льготам в кратчайшие сроки», – отметил руководитель области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу усилить взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными образованиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава региона также отметил, что в перспективе Самарская область может перейти на систему трехлетнего планирования тарифов в сфере обращения с ТКО. Это обеспечит предсказуемость условий как для населения, так и для бизнеса.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

