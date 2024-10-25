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В правительстве Самарской области началась реорганизация структуры

25 октября 2024 21:43
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 Вячеслав Федорищев подписал постановление об изменении структуры правительства Самарской области. 

В пятницу, 25 октября, губернатор Вячеслав Федорищев подписал постановление об изменении структуры правительства Самарской области. Это вызвано необходимостью оптимизации работы органов власти в соответствии с национальными целями и задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным, а также в целях успешной реализации программы развития региона на ближайшие пять лет.

В Правительстве региона пять департаментов реорганизованы в министерства: науки и высшего образования, цифрового развития и связи, внутренней политики, по региональной безопасности, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Формирование новых ведомств не повлечет за собой увеличение штатной численности.

Напомним, о создании министерства науки и высшего образования глава региона заявил с первых дней своей работы в Самарской области. Новое ведомство объединит в себе управляющую, координирующую функцию для взаимодействия с университетами. Кроме того, среди ключевых задач министерства – обеспечение связи науки с реальным сектором экономики, удержание и привлечение молодежи в губернию.

Министерство цифрового развития и связи займется внедрением современных технологий во все отрасли деятельности. Это важное направление работы, которое необходимо усилить. Так, на одном из последних оперативных совещаний глава региона поручил усовершенствовать цифровизацию системы здравоохранения. Кроме того, по поручению руководителя области создается ситуационный центр, с помощью которого на основе большого объема информационных данных появится возможность принимать оперативные управленческие решения, строить долгосрочные планы развития муниципальных образований и всего региона в целом.

Министерство внутренней политики займется координацией всех органов исполнительной власти на местах. Ведомство сконцентрирует свою деятельность на реализации муниципальной реформы в г.о. Самара, а также на решении возникающих вопросов и оперативном реагировании на какие-либо изменения с учетом мнения жителей.

Создание министерства по региональной безопасности обусловлено сложившейся ситуаций в стране и в мире – с учетом возможных угроз для населения и социально-значимых объектов. Оно будет работать в тесной связке с правоохранительными, надзорными и контрольными органами. Также, будет сформировано министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции области.

Помимо прочего, министерство управления финансами переименовали в министерство финансов, а министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования – в министерство природных ресурсов и экологии.Отметим, что в структуре появились новые комитеты и инспекции. Эти сведения опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Формирование новых министерств путем реорганизации соответствующих департаментов не приведет к увеличению количества сотрудников правительства Самарской области. Информация о том, кто возглавит новые ведомства, появится в ближайшее время.

Теги: Самара

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