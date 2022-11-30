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Предварительно комиссия по выставочной деятельности изучила 45 предложений министерств и ведомств областного Правительства по включению в план конгрессно-выставочной деятельности.
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В Правительстве региона рассмотрели план конгрессно-выставочных мероприятий на 2023 год

30 ноября 2022 18:25
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Предварительно комиссия по выставочной деятельности изучила 45 предложений министерств и ведомств областного Правительства по включению в план конгрессно-выставочной деятельности.

В Правительстве Самарской области обсудили план конгрессно-выставочных мероприятий на будущий год. План был представлен на рассмотрение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Предварительно комиссия по выставочной деятельности изучила 45 предложений министерств и ведомств областного Правительства по включению в план конгрессно-выставочной деятельности. Итоговый вариант плана включает в себя участие в Московской международной туристической выставке «МIТТ 2023», Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023», Петербургском международном экономическом форуме, 16-м международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2023», международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, международном фестивале «Зодчество», Транспортной неделе в Москве, а также презентацию экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Самарской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Кроме того, запланировано проведение серии экономических миссий с целью продвижения региональных товаров, привлечения инвестиций в экономику региона, организация других мероприятий в рамках сотрудничества с регионами-партнерами, дружественными государствами, потенциальными инвесторами. Кроме того, в рамках деятельности регионального минсельхоза Самарская область традиционно будет представлена на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» в Москве.

«Презентация инвестиционных преимуществ региона, поиск партнеров для взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых бизнес-проектов являются для нас приоритетными направлениями при формировании плана конгрессно-выставочной деятельности. В пример могу привести участие Самарской области в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Это всегда практические результаты в виде успешных бизнес-проектов, привлечения инвестиций, открытия новых производств. В прошлом году на форуме были заключены соглашения, которые обеспечили региону десятки миллиардов рублей в виде инвестиций в экономику и инфраструктуру. Рассчитываем, что новый форум 2023 года будет для Самарской области таким же успешным», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе являются важнейшим направлением работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его команды. Ее итогом стали уверенные позиции Самарской области в десятке субъектов-лидеров Российской Федерации с наилучшим инвестклиматом по итогам национального рейтинга.

В 2021 в Самарской области был зафиксирован значительный рост инвестиций в основное производство: на уровне 22,5%. За первое полугодие 2022 года этот показатель в сопоставимых ценах вырос еще на 4,5%.

В прошлом году в регионе было реализовано 25 инвестиционных проектов. Это рекордное количество за всю новейшую историю Самарской области. За девять месяцев текущего месяцев в области уже открылось 14 новых производств. Всего в регионе сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей.

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