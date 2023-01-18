В Правительстве региона обсудили вопросы расселения граждан из зоны строительства метро «Театральная»

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Вопросы расселения граждан, дома которых оказались в зоне строительства станции метро «Театральная», обсудили на совещании у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, представители минстроя и администрации городского округа Самара.

«При решении вопросов по расселению Правительство Самарской области исходит из одного основополагающего принципа – максимально удовлетворить права и потребности граждан. При этом действовать необходимо в крайне сжатые сроки: в 2024 году к станции «Театральная» должны пойти первые поезда», – подчеркнул, открывая совещание, председатель областного Правительства.

Необходимость расселения людей из жилых зданий в связи со строительством новой станции метро продиктована, прежде всего, требованиями безопасности. В зоне влияния метро оказались 105 жилых объектов недвижимости, которые необходимо расселить. Законодательством предусмотрены различные механизмы расселения для граждан при изъятии имущества для госнужд. Собственникам недвижимости предоставляется денежная компенсация на основе расчета рыночной стоимости их помещения, а проживающим в муниципальном жилом фонде на основании договора найма жилья – муниципальные квартиры.

Однако в жилом фонде в зоне строительства станции метро «Театральная» оказалось много нестандартного жилья, коммунальных квартир и квартир малой площади. Найти аналоги подобных помещений на рынке не представлялось невозможным. В связи с этим по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Правительство региона в минувшем году разработало два новых областных закона в защиту прав граждан, проживающих в зоне расселения.

Первый закон принят в интересах собственников, у которых изымается единственное жилье. Документ предусматривает дополнительную социальную выплату из бюджета, которая поможет расселяемым гражданам приобрести новую квартиру взамен изъятой. Выбрать жилье они могут самостоятельно.

Второй закон был принят в защиту прав граждан, проживающих в неприватизированных квартирах. Он определяет больший, чем это предусмотрено действующими нормами федерального законодательства, размер площади жилых помещений, которые будут приобретены для граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде. Нормативный акт гарантирует, что каждая семья, проживающая в жилищном фонде на правах социального найма, получит изолированную квартиру, минимальная площадь которой будет определяться действующими санитарными нормами и правилами.

При этом однокомнатная квартира должна иметь площадь не менее 28 квадратных метров, двухкомнатная – 42 квадратных метров, и так далее. Таким образом, общая площадь закупаемых квартир увеличится на 64% и составит почти 4 тыс. кв. м. Это позволит существенно улучшить жилищные условия многих людей, поскольку в жилом фонде в зоне строительства метро в настоящее время есть квартиры площадью, например, меньше 17 квадратных метров.

К настоящему времени 124 собственника квартир уже подписали 90 соглашений об изъятии имущества. По 87 соглашениям оплата уже произведена, общая сумма выплат составила более 223 миллионов рублей. 46 собственников подали заявления на назначение дополнительной социальной выплаты, которая будет предоставлена им в кратчайшие сроки.

Важно отметить, что всем гражданам оказывается всесторонняя помощь в реализации их прав. Каждый случай рассматривается индивидуально. Отдельные вопросы, которые необходимо решить «в ручном режиме», обсудили и в ходе совещания у председателя Правительства региона.

Как стало известно, завершается процесс подбора жилых помещений и для нанимателей жилья. Проработан вопрос о приобретении благоустроенных жилых помещений в жилищных комплексах, расположенных в границах городского округа Самара. В ходе анализа рынка недвижимости на первичном рынке выявлено 59 жилых помещения, подходящих по параметрам. Подбор еще 14 квартир будет завершен до конца января 2023 года. Жилые помещения будут переданы в муниципальную собственность, а затем предоставлены гражданам по договору социального найма.

«Средства в бюджете на решение вопросов расселения предусмотрены в полном объеме. Прошу максимально ускорить прохождение всех процедур», – поставил задачу председатель Правительства.