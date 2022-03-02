В облправительстве обсудили развитие территории на стрелке рек Самара и Волга

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел ряд рабочих совещаний с руководителями региональных министерств: министром строительства Николаем Плаксиным, министром транспорта и автомобильных дорог Иваном Пивкиным, врио министра имущественных отношений Игорем Андреевым.

В совещании по выработке механизмов завершения строительства и удовлетворения прав участников долевого строительства проблемных объектов приняли участие руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин, директор ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов, представители застройщика – ООО «Стройпроектсервис». Участники совещания обсудили завершение строительства одного из самых сложных проблемных объектов – многоквартирного дома, расположенного в г.о. Самара на ул. Садовая/Вилоновская (прежний застройщик – ЗАО ИСК «Средневолжскстрой»).

Правительством региона в бюджете предусмотрены необходимые средства на строительство объекта, который должен быть введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Текущим застройщиком объекта является ООО «Стройпроектсервис». По результатам инженерных изысканий и материалам технического обследования в ноябре прошлого года получено заключение государственной экспертизы, согласно которой 2, 3 секции имеют ограниченно-работоспособное состояние. В соответствии с материалами обследования, выявлен ряд серьезных дефектов, в связи с чем в проектной документации требуется разработка мероприятий по восстановлению или усилению несущей способности строительных конструкций.

В настоящее время застройщик занимается отработкой проектных решений с учетом указанных обстоятельств, а также замечаний ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» с целью получения положительного заключения государственной экспертизы. На совещании прозвучало, что сроки получения положительного заключения госэкспертизы уже нарушены.

«Стоит задача завершить строительство данного объекта в 2023 году. Мы должны приложить все усилия, чтобы выдержать этот срок. Просьба к присутствующим коллегам оказать необходимое содействие в плане консультаций, информационной поддержки», - поручил Виктор Кудряшов.

Также председатель областного Правительства обсудил с министрами развитие территории на стрелке рек Самара и Волга, где планируется создание делового, финансового, культурного и туристического центра Самарской области. Этот вариант предполагает перенос Самарского речного порта.

«В настоящее время совместно с коллегами оцениваем имущество АО «Самарский речной порт», деятельность, которую он ведет», – отметил Иван Пивкин. Основные виды деятельности АО «Порт Самара»: добыча речного песка, перевозка грузов собственным флотом, погрузочно-разгрузочные работы портальными кранами, автопогрузчиками, продажа нерудных материалов (щебень, песок, соль техническая). Порт располагает собственными площадками намыва и хранения речного песка. На причалах порта перерабатываются тарно-штучные грузы, контейнеры, железобетонные изделия, металлолом, трубы, минерально-строительные грузы. В ходе обсуждения на совещании прозвучало, что вопрос о перемещении АО «Порт Самара» должен решаться после выполнения расчетов потребности в производственных мощностях, планируемого объема и источников средств, необходимых для строительства нового порта и перевода всего оборудования с занимаемой территории на стрелке рек Волги и Самары на новое место.

«Нам нужно создать альтернативу, чтобы деятельности порта не был нанесен урон», – подчеркнул Виктор Кудряшов.