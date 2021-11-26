В областную детскую клиническую больницу передали 270 подарков для пациентов

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Всероссийская Акция «Коробка Храбрости» проводится в Самарской области третий год подряд. В течение двух недель неравнодушные жители региона, волонтеры, единороссы, депутаты всех уровней собирали подарки для юных самарцев, находящихся на длительном лечении. Сейчас их передают в детские лечебные учреждения региона.

Сразу после санитарной обработки маленькие пациенты смогут выбрать из такой коробки любую понравившуюся игрушку, раскраску или набор для творчества.

Первыми подарки получили пациенты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой.

«От всех детей и сотрудников областной детской больницы мы рады продолжению этой традиции. Такая помощь нам оказывается не один год. «Коробка Храбрости» - это возможность скрасить нашим детям порой не очень приятные процедуры. Будем надеяться, что эти небольшие сувениры, которые дети получат в ответ на какие-нибудь процедуры, скрасят их пребывание здесь, а также весь процесс лечения и соответственно ускорит его. Потому что у детей будет хорошее настроение, желание лечиться и эффект пойдёт намного быстрее», - рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.

Координатор Центра поддержки гражданских инициатив Сторонников партии «Единая Россия», депутат Самарской губернской думы Роман Балтер выразил надежду, что акция будет сохранена в дальнейшем и продолжит радовать юных пациентов.

«Я очень надеюсь, что мальчишки и девчонки теперь с удовольствием сделают процедуры, с меньшим стрессом и будут рады получить игрушку за укольчик и какую-нибудь процедуру. Надеюсь, что в дальнейшем мы сохраним эту добрую традицию», - сказал Роман Балтер.

Напомним, Центр поддержки гражданских инициатив «Единой России» совместно с Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» проводят акцию «Коробка Храбрости» третий год подряд. В 2020 году волонтерам удалось собрать более 14 тыс. подарков, которые отправили в 24 медицинских учреждения. В этом году боксы были установлены в 106 детских медицинских учреждениях в 51 регионе страны, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"