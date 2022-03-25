В Минобороны РФ сообщили о числе погибших и раненных  российских военнослужащих на Украине

171

Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей. "Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - подчеркнул он.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС