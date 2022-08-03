В МИДе заявили, что эпоха сотрудничества России с Западом закончилась

277

Эпоха сотрудничества с Западом подошла к концу, возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, написал директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России» для журнала «Международная жизнь», сообщает РБК.



«Независимо от продолжительности и исхода специальной военной операции [на Украине] уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — считает он.



Сейчас у России появилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти «за рамки парадигмы «дружественного поглощения», которой Запад придерживался после 1992 года», заявил дипломат.



«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет. <...> Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США. Цель противника — нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента», — заключил он.



Отношения России и западных стран резко усугубились после 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. После этого США, ЕС и многие другие страны ввели санкции против России.



Российские власти не раз говорили, что возврата к прежнему уровню отношений с этими странами уже не будет. Об этом еще в конце марта в интервью телеканалу РБК говорил замглавы МИДа Сергей Рябков. Позднее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия «серьезно подумает», стоит ли ей восстанавливать отношения, даже, если это предложит Запад. При этом министр подчеркивал, что полный разрыв контактов противоречит интересам России и самого Запада.



Изначально министр указывал, что контакты будут прекращены, если против Москвы введут самый жесткий пакет санкций с ее отключением от системы SWIFT. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов не исключал, что отношения прекратятся, если американские и европейские власти решат взыскать дипломатическую собственность.



Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова допустила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США, если они внесут Россию в список стран — «спонсоров терроризма».



Москва внесла все государства, которые ввели против нее санкции в списки недружественных.



Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заверял, что власти не будут по собственной инициативе закрывать окно в Европу. Однако Москва не допустит, чтобы через него в Россию «пробралось» что-то, способное навредить, обещал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе