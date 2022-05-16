В Международный день семьи в Самаре появилась «Аллея семей Самарской области»

221

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров и 50 многодетных семей региона вместе с волонтерами ЕР высадили аллею из 50 каштанов.

Инициатором такой акции выступила министр социально-демографической и семейной политики, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Регина Воробьева. Это мероприятие очень символично - ведь крепкую семью можно сравнить с деревом, которая с каждым последующим поколением превращается в цветущий сад, считает руководитель ведомства.

Пять десятков молодых каштанов посажены многодетными семьями губернии. В помощь каждой семье – волонтер «Молодой гвардии Единой России». Один из саженцев с символичным названием "Самарская область - территория счастливых семей" высадил Дмитрий Азаров. Ему активно помогали родители и дети из многодетных и приемных семей, Деревца были заботливо политы, и на каждом из них появилась символическая белая ленточка.

Эта каштановая аллея станет олицетворением самых главных ценностей в жизни - семьи, любви и верности.

«Сегодня мы сделали очень важное и нужное дело – заложили новую прекрасную аллею. Уверен, что она будет цвести и разрастаться. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, вашим домам», - отметил Дмитрий Азаров, поздравляя земляков.

Для ребят из многодетных семей также была организована развлекательная программа и экскурсия по стадиону.

Завершилась посадка «Аллее семей Самарской области» символичным фото на память с квадрокоптера. Все участники акции выстроились в форме буквы «С», что должно означать – «Сильная Самарская Семья». На групповом фото запечатлены более 200 участников акции и 40 волонтеров МГЕР.