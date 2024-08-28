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В МЧС России проходит конференция по обеспечению безопасности нефтяных объектов с представителями арабского мира

28 августа 2024 15:53
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За два дня мероприятия участники обменяются знаниями и опытом по ключевым вопросам в области безопасности нефтяных объектов.

В МЧС России проходит конференция по обеспечению безопасности нефтяных объектов с представителями арабского мира

Международную научно-практическую конференцию во ВНИИ ГОЧС посетили представители Государства Катар, Королевства Бахрейн, Республики Ирак, Алжирской Народной Демократической Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Государства Кувейт и Южно-Африканской Республики.

За два дня мероприятия участники обменяются знаниями и опытом по ключевым вопросам в области безопасности нефтяных объектов, такими как современное законодательство, передовые технологии в области пожаротушения и аварийно-спасательных работ, инновационные робототехнические комплексы управления пожаротушением на основе цифровых технологий и информационно-аналитические системы управления рисками.

 В первый день мероприятия состоялась встреча заместителя главы чрезвычайного ведомства Романа Курынина с Президентом Арабского университета им. Принца Наифа Абдулбаджидом Албаняном. Они подписали трехстороннее соглашение между вузом, ВНИИ ГОЧС и Агентством «Эмерком» МЧС России.

Соглашение предусматривает установление официальных отношений и инициирование совместных академических, учебных программ и научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Появится возможность разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы, организовывать тренинги, проводить научные исследования, а также осуществлять обмен специалистами по обучению и реализации конкретных проектов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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