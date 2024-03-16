В Крыму 10 лет назад состоялся референдум о воссоединении с Россией

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Референдум о воссоединении полуострова Крым с Россией прошел 10 лет назад. О том, как крымчане пишут новую историю страны, корреспондент «Известий» Мэри Бадунц рассказала 16 марта.

«Ой, это просто передать невозможно. Было такое настроение радостное, прекрасное. Ведь столько лет ждали», — поделился в разговоре с Бадунц один из жителей Крыма своими впечатлениями от референдума.

В тот день 96% голосовавших выбрали воссоединение Крыма с Россией. Люди голосовали за возвращение мира и спокойствия на полуостров. Референдум прошел согласно международным нормам, организаторы успели всё подготовить в сжатые сроки и, что самое главное, смогли обеспечить безопасность.

Президент России Владимир Путин 25 февраля, в свою очередь, назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. История РФ и Крыма, по его мнению, неразделимы, и на территории полуострова находится множество военных святынь, а также памятников археологии и культуры, которые напрямую связаны с русским народом.