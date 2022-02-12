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В Кремле рассказали о подробностях разговора Путина и Макрона

12 февраля 2022 23:15
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Лидеры, в частности, обсудили спекуляции о якобы планируемом вторжении РФ на Украину.

Тема провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину обсуждалась в телефонном разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает ТАСС.

Главы государств продолжили обмен мнениями по темам, связанным с обеспечением долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и с преодолением тупика во внутриукранском урегулировании.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российским лидером было подчеркнуто "нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств нормандского формата".

В пресс-службе президента РФ сообщили, что лидеры двух стран условились и далее держать данные вопросы "в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".

Гарантии безопасности

Путин и Макрон провели углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ.

"В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Макрон в целом в очередной раз обменялись мнениями по вопросам гарантий безопасности для РФ. "В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств", - поясняется в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, указали в Кремле.

 

Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 

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