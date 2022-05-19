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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде

19 мая 2022 09:16
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В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде

В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде и провести Единый день голосования в запланированные сроки. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник подтвердили, что прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат, и каких-либо изменений не планируется.

Нежелание вносить изменения в избирательные процедуры также подтвердила «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак указал в своем Telegram-канале, что источником власти в России является народ, и лишать людей права на голос нельзя ни при каких обстоятельствах. Также, отметил он, политическая конкуренция усиливает страну.

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