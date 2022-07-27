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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Красноармейском районе ликвидируют последствия урагана

27 июля 2022 15:01
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Депутат регионального парламента "ЕР" Марина Сидухина включилась в работу по ликвидации последствий ЧС.

После разгула стихии в селе Дубовка Красноармейского района был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением водонапорной башни.

Депутат Самарской Губернской думы Марина Сидухина рассказала, что несмотря на экстраординарность ситуации, все службы сработали очень грамотно. Без воды остались 60 частных домов, где проживает 214 человека, в том числе 35 детей. Водоснабжение 42 частных жилых домов восстановлено по резервной схеме на пониженном давлении, для 80 жителей из 18 частных жилых домов организован подвоз питьевой воды, рассказала депутат-единоросс.

«Службы района под руководством и.о. главы Николая Зайцева сработали оперативно. Я на постоянной связи с жителями, с руководителем района. Ситуация под контролем. Конечно, есть определённые неудобства, особенно для престарелых граждан и детей. Но это временная ситуация», - отметила депутат Марина Сидухина.

Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются. Водоснабжение социально значимых объектов не нарушено. В расчистку территории возле водонапорной башни активно включились волонтеры и партийцы.

«Сейчас подготовлен пакет документов для проведения ремонта водонапорной башни. В ближайшее время решение будет принято и начнутся строительные работы. За сроками и качеством будет жёсткий контроль», - прокомментировала ситуацию депутат Марина Сидухина, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

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