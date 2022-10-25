В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации не служивших россиян, а также докторов и кандидатов наук 

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Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник, передает ТАСС.

Изменения предлагается внести в ст. 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". "От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук", - говорится в документе.

Вторым законопроектом, внесенным Матвеевым в Госдуму, предлагается не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации "граждан, не проходивших военную службу".

В обоих законопроектах отсутствуют официальные отзывы кабмина.

Фото: пресс-служба правительства СО